Fikret Orman: "(Abdullah Avcı) Bugün hocamızla anlaştık"
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- Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin iftarı Wyndham Ankara Hotel'de düzenlenen iftardan detaylar Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan'ın konuşması Fikret Orman'ın konuşması ANKARA - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin bir otelde düzenlediği...
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:52 Kaynak: AA
- Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin iftarı
Wyndham Ankara
Hotel'de düzenlenen iftardan detaylar
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan
'ın konuşması Fikret Orman
'ın konuşması ANKARA - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin bir otelde düzenlediği "Geleneksel İftar Yemeği"ne katıldı. Beşiktaş Başkanı Orman, iftarın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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