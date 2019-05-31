Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: "(Abdullah Avcı) Bugün hocamızla anlaştık"
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Fikret Orman: "(Abdullah Avcı) Bugün hocamızla anlaştık"

1 saat önce

- Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin iftarı Wyndham Ankara Hotel'de düzenlenen iftardan detaylar Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan'ın konuşması Fikret Orman'ın konuşması ANKARA - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin bir otelde düzenlediği...

- Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin iftarı
Wyndham Ankara Hotel'de düzenlenen iftardan detaylar
Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kemal Erdoğan'ın konuşması
Fikret Orman'ın konuşması ANKARA - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Anadolu Beşiktaşlılar Derneği'nin bir otelde düzenlediği "Geleneksel İftar Yemeği"ne katıldı. Beşiktaş Başkanı Orman, iftarın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Fikret Orman: (Abdullah Avcı) Bugün hocamızla anlaştık
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:52 Kaynak: AA
Ankara, Kemal Erdoğan, Beşiktaş, Fikret Orman, Spor
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