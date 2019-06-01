Son Dakika Haberleri: Fikret Orman, Abdullah Avcı ile buluştu
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Fikret Orman, Abdullah Avcı ile buluştu

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile buluştu.

Fikret Orman, Abdullah Avcı ile buluştu, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile buluştu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Başkan Fikret Orman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi.
Görüşmede, yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Kavalcı ve Melih Aydoğdu da yer aldı. Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri, Avcı'ya yeni çalışmalarında başarı diledi.
Bu arada, görevli çalışanlar eşliğinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen Avcı, yürütülen yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:39 Kaynak: AA
Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Fikret Orman, Spor
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