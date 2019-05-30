Fikret Orman: Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta olmasını isterim

"3 yıllık sözleşme için konuşuyoruz"





"Abdullah hocanın genel tavrı mülayim, para için çok naif. Para için küçülen bir karakteri hiç olmadı. Beşiktaş'ta da olmaz"





İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA





Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili, "Daha bitmiş bir şey yok. Herkes böyle bir beklenti içinde ama daha oluşmuş bir şey yok. Abdullah hoca bizim tanıdığımız, sevdiğimiz, çok da beğendiğimiz bir hoca. Benim de yakın dostumdur. Beşiktaş'ta olmasını isterim" dedi.

Siyah-beyazlı yönetici Ahmet Ürkmezgil'in verdiği iftar yemeğine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı yöneticiler, kongre üyeleri ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı.

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fikret Orman, Medipol Başakşehir'den ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili son durumu şöyle ifade etti;

"Daha bitmiş bir şey yok. Herkes böyle bir beklenti içinde ama daha oluşmuş bir şey yok. Abdullah hoca bizim tanıdığımız, sevdiğimiz, çok da beğendiğimiz bir hoca. Benim de yakın dostumdur. Beşiktaş'ta olmasını isterim. Yönetim kurulunda da isimleri tartışmıştık, Abdullah hoca da önde gelen isimlerden biriydi. Şu anda konuşuluyor. Beşiktaş büyük bir camia. Hocalık bugünden yarına bitirilmesi gerekli olan bir şey de değil. Eğer bütün konular açıklığa kavuşursa açıklaması yapılır. Şu anda hayırlı olsun denilecek bir durum yok."

Sözleşme bedeliyle ilgili bir soru üzerine de Orman, "Benimle bir görüşmesi olmadı. Ben zaten prensip olarak hocalarla, oyuncularla para konuşmam. Hiçbir zaman konuşmadım. Yöneticilerimiz görüşüyor. Abdullah hocanın genel tavrı mülayim, para için çok naif. Para için küçülen bir karakteri hiç olmadı. Beşiktaş'ta da olmaz" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istediklerini belirten Orman, "3 yıllık sözleşme için konuşuyoruz. Sonraki artı opsiyonlar olur. Bizim esas hedefimiz, benim başkanlık sürem olan 3 yıl" şeklinde konuştu.

Abdullah Avcı'nın yanında iki oyuncu getirmesi konusunda yöneltilen bir soruya da Fikret Orman, "Palavra, yalan. Daha hoca gelmedi ki iki oyuncu gelsin. Bunları konuşmak için çok erken. Bayrama girmeden netleşmiş olur" yanıtını verdi.