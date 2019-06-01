Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun
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Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun

42 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara'da Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılarak siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi.

Fikret Orman: Abdullah hocamız hayırlı olsun, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ankara'da Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılarak siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya geldi. Davetlilerin kandilini kutlayarak konuşmasına başlayan Orman, Abdullah Avcı'nın siyah-beyazlı ekibe hayırlı olmasını diledi.
Abdullah Avcı ile iyi bir sezon geçirmesi temenni eden Fikret Orman, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Yeni hocamız da Beşiktaş'a hayırlı olsun. İnşallah hep beraber çok güzel, başarılı bir sezon geçirmeyi nasip etsin. Bu vesileyle önümüzdeki Ramazan Bayramınızı kutluyorum, ailece huzurla mutlulukla geçirin" ifadelerini kullandı. 
"TRANSFERLERE BAŞLAYACAĞIZ"
Transfer sorularını da yanıtlayan Orman, "Hocamızla daha bugün anlaştık. Şu anda birinci işimiz kendi ekibini kurmak. Ondan sonra kamp organizasyonu sonrasında da transferlere başlayacağız. Şu anda o gidecek, bu kalacak demek için çok erken. Hocanın ve teknik ekibin bir yorum yapması lazım. Bizim epey bir çalışmamız var. İkisini birleştirip, bayram süresince çalışacağız. Hocamız da hayırlı olsun bu arada" diye konuştu. 


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:55 Kaynak: DHA
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