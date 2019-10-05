Son Dakika Haberleri: Fikret Orman açılışa katıldı
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Fikret Orman açılışa katıldı

10 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican'ın kızının dükkanının açılışına katıldı.

Fikret Orman açılışa katıldı, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu üyelerinden Hüseyin Mican'ın kızının dükkanının açılışına katıldı.

Nida Engin'in İstanbul'da açtığı organizasyon firmasının açılışında Fikret Orman'ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.

Açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin'i tebrik ederek hayırlı işler diledi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, İstanbul, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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