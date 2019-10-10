Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: Başkanlığa aday olmayacağım
Son Dakika Spor Fikret Orman: Başkanlığa aday olmayacağım

Fikret Orman: Başkanlığa aday olmayacağım

1 saat önce

Vodafone Park'ta Özersoylar Grubu ile erkek basketbol takımı forma sırt sponsorluğu için yapılan törende konuşan Orman, "Üç hafta önce Sompo Sigorta ile yapılan anlaşma toplantısında kararımı açıklamıştım. Söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim.

Fikret Orman: Başkanlığa aday olmayacağım, System.String[]

Vodafone Park'ta Özersoylar Grubu ile erkek basketbol takımı forma sırt sponsorluğu için yapılan törende konuşan Orman, "Üç hafta önce Sompo Sigorta ile yapılan anlaşma toplantısında kararımı açıklamıştım. Söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında  söyledim. Konunun içeriğini neden, niçin ve ne hissiyatlı olduğunu ifade ettim. Bu ifadelerimle beraber bir kararımın olduğunu söyledim. Üç hafta önce burada kararımı açıklamıştım. O günden bu yana kararımda bir değişiklik yok" dedi.


ARTIK KALDIRAÇ DEĞİLİM


Daha önce yaptığı açıklamayla ilgili görüntüleri herkesin Beşiktaş'ın YouTube kanalından izleyebileceğini kaydeden Orman, başkanlık için ismi geçenlerin de hala açıklama yapmamasıyla ilgili soruyu, "Kongre kararı aldım. Sonuçta kongreye kadar kulübü yönetiyoruz. Aday olmayacağımı söyledim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim. O soruları bana değil, muhataplarına sormanız lazım. Her şeyi net anlattım. Sonrasında herhangi bir açıklama yapmadım" diye yanıtladı.


DESTEĞİMİZ SÜRECEK


Özersoylar Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Ersoy ise "Bu iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Hem taraftar hem de sponsor olarak takımımıza destek vermeyi Türk sporunun gelişmesi açısından da çok önemli buluyoruz" dedi.

Vodafone Park, basketbol, Sigorta, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye harekatı başlattı ABD'li ve YPG'li komutanlar toplantı yaptı
Barış Pınarı Harekatı'nda kara operasyonu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Baskılar yüzünden tweet atıyor ABD'nin Türkiye'ye uygulamak istediği "ekonomik yaptırım paketi"nin detayları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:32:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: Başkanlığa aday olmayacağım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]