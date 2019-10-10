Fikret Orman: Başkanlığa aday olmayacağım

Vodafone Park'ta Özersoylar Grubu ile erkek basketbol takımı forma sırt sponsorluğu için yapılan törende konuşan Orman, "Üç hafta önce Sompo Sigorta ile yapılan anlaşma toplantısında kararımı açıklamıştım. Söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. Konunun içeriğini neden, niçin ve ne hissiyatlı olduğunu ifade ettim. Bu ifadelerimle beraber bir kararımın olduğunu söyledim. Üç hafta önce burada kararımı açıklamıştım. O günden bu yana kararımda bir değişiklik yok" dedi.



ARTIK KALDIRAÇ DEĞİLİM



Daha önce yaptığı açıklamayla ilgili görüntüleri herkesin Beşiktaş'ın YouTube kanalından izleyebileceğini kaydeden Orman, başkanlık için ismi geçenlerin de hala açıklama yapmamasıyla ilgili soruyu, "Kongre kararı aldım. Sonuçta kongreye kadar kulübü yönetiyoruz. Aday olmayacağımı söyledim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim. O soruları bana değil, muhataplarına sormanız lazım. Her şeyi net anlattım. Sonrasında herhangi bir açıklama yapmadım" diye yanıtladı.



DESTEĞİMİZ SÜRECEK



Özersoylar Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Ersoy ise "Bu iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Hem taraftar hem de sponsor olarak takımımıza destek vermeyi Türk sporunun gelişmesi açısından da çok önemli buluyoruz" dedi.