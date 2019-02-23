Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: Benim Yılgınlığım Yok Ama Kırgınlığım Var

Fikret Orman: Benim Yılgınlığım Yok Ama Kırgınlığım Var

5 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Fikret Orman: Benim Yılgınlığım Yok Ama Kırgınlığım Var, System.String[]
Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman kurul üyelerine seslendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:32 Kaynak: AA

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