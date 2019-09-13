Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: 'Beşiktaş'ta son dönemim, artık kum saati...'
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Fikret Orman: 'Beşiktaş'ta son dönemim, artık kum saati...'

1 saat önce

Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;Benim Beşiktaş'ta son dönemim ve artık kum saati ters yönde çalışıyor.

Fikret Orman: 'Beşiktaş'ta son dönemim, artık kum saati...', System.String[]

Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;


Benim Beşiktaş'ta son dönemim ve artık kum saati ters yönde çalışıyor. Daha sonra yeni bir başkan ve yönetim gelecek, Biz bu süre boyunca Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu ana kadar ne başardıysak Beşiktaş taraftarıyla beraber başardık.


Hatalarımız vardır elbette. Bu sezon amacımız, yaşanan krizden kulübümüzü etkilenmeden çıkartmaktı. Hedefi olan bir takıma dönmemiz gerekiyordu, bunu da bu sene yaptık


Beşiktaş TV'yi kapatmadık, platform değiştirdik. Bizim amacımız taraftarlarla temas kurmak.


Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:40 
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