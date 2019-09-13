Fikret Orman: 'Beşiktaş'ta son dönemim, artık kum saati...'

Fikret Orman'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



Benim Beşiktaş'ta son dönemim ve artık kum saati ters yönde çalışıyor. Daha sonra yeni bir başkan ve yönetim gelecek, Biz bu süre boyunca Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğiz. Şu ana kadar ne başardıysak Beşiktaş taraftarıyla beraber başardık.



Hatalarımız vardır elbette. Bu sezon amacımız, yaşanan krizden kulübümüzü etkilenmeden çıkartmaktı. Hedefi olan bir takıma dönmemiz gerekiyordu, bunu da bu sene yaptık



Beşiktaş TV'yi kapatmadık, platform değiştirdik. Bizim amacımız taraftarlarla temas kurmak.



