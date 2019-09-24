Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım"
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Fikret Orman: "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım"

2 saat önce

- Fikret Orman: "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım"İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın yönetim kurulunu toplayarak Beşiktaş'ın yeni yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

- Fikret Orman: " Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım"

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın yönetim kurulunu toplayarak Beşiktaş'ın yeni yol haritasını belirleyeceklerini söyledi. Orman, "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım" dedi.

Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım

Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
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