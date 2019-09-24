Fikret Orman: "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım"
2 saat önce
- Fikret Orman: "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım"İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın yönetim kurulunu toplayarak Beşiktaş'ın yeni yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:09 Kaynak: İHA
- Fikret Orman: " Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım"
İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın yönetim kurulunu toplayarak Beşiktaş'ın yeni yol haritasını belirleyeceklerini söyledi. Orman, "Beşiktaş'taki sürecimi tamamladım" dedi.
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