Fikret Orman: Bilanço Yapısını Değiştirdik
50 dakika önce
Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı.
Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman kurul üyelerine seslendi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:56 Kaynak: AA
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