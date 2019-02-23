Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: Bilanço Yapısını Değiştirdik

Fikret Orman: Bilanço Yapısını Değiştirdik

50 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübünün 2019 yılı birinci olağan divan kurulu toplantısı başladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman kurul üyelerine seslendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:56 Kaynak: AA

Fikret Orman, Beşiktaş Spor Kulübü, Güncel
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