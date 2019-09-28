Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: 'Bir hafta süre verin'
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Fikret Orman: 'Bir hafta süre verin'

4 dakika önce

Seçim kararı alan Fikret Orman, aday olup olmayacağına süre istedi.

Fikret Orman: 'Bir hafta süre verin', System.String[]

Seçim kararı alan Fikret Orman, aday olup olmayacağına süre istedi. Yeniden bir durum değerlendirmesi yapacağını belirten Orman, "Bir hafta salim kafayla düşünüp kararımı vereceğim. Yaşadıklarım kabul edilir gibi değil. Kulübümüzün akil insanları ile konuşup karar vereceğim. Kimse merak etmesin Beşiktaş'ı hiçbir zaman sahipsiz bırakmayız" ifadelerini kullandı.


9 yıllık süresini doldurmadı, önünde bir engel yok


2012'de olağanüstü kongrede Beşiktaş Başkanlığına gelen Fikret Orman, geçen mayıs ayında son kez 3 yıllığına daha seçilmişti. Tüzük gereği üst üste üç dönem görev yapan bir başkanın görev süresi doluyor. Orman, yeniden aday olur ve seçilirse 2022'ye kadar Beşiktaş'ı yönetmeye devam edecek. Siyah beyazlılarda 3 dönem üst üste toplam 9 yıl görev yapan bir başkanın ise bir daha aday olabilmesi için bir dönem ara vermesi gerekiyor.

Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:41 
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