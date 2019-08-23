Son Dakika Haberleri: Fikret Orman, Çin radyosuna röportaj verdi
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Fikret Orman, Çin radyosuna röportaj verdi

24 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin Halk Cumhuriyeti radyo kanallarından China Radio International'a (CRI) röportaj verdi.

Fikret Orman, Çin radyosuna röportaj verdi, System.String[]

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin Halk Cumhuriyeti radyo kanallarından China Radio International'a (CRI) röportaj verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin önde gelen yayın organlarından China Radio International (CRI), başkanımız Fikret Orman ile bir röportaj gerçekleştirdi. Kulübümüzün Çin açılımı ve stratejisinin konuşulduğu röportaj sonunda başkanımıza, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70. yılı anısına bir hediye de verildi." ifadeleri kullanıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Fikret Orman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:34 Kaynak: AA
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