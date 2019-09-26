Fikret Orman'da karar günü!

Önceki gün düzenlediği basın toplantısında yaptığı sürpriz açıklamayla Beşiktaş'taki sürecini tamamladığını açıklayan başkan Fikret Orman, bugün yönetim kurulunu olağanüstü topluyor... Vodafone Park'ta saat 11.00'de gerçekleştirilecek toplantıda, bundan sonra izlenecek yol haritası da belirlenecek. Tüm yöneticilerin tam kadro katılacağı toplantıda Fikret Orman, aldığı kararı açıklayacak ve seçim sürecinin izlenecek yönetimi belirleyecek. Bugün ya Orman, yönetim ile birlikte istifa edecek ya da sadece Orman... Bu durumda iki ayrı tablo ortaya çıkıyor.



Toplu istifa olursa...



Beşiktaş'ın tüzüğünün 36. maddesinin (c) fıkrasına göre sadece kulüp başkanı görevini bırakırsa, olağan seçime 6 aydan fazla süre olduğu için, ikinci başkan başkanlığında 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilecek. Bu durumda koltuğa Serdal Adalı oturacak. Ancak bugün tüm yönetim kurulu istifa eder ve yedeklerle de çoğunluk sağlanamazsa, bu durumda (d) fıkrasına göre başkanlık koltuğuna divan başkanı Tevfik Yamantürk oturacak ve kulübü seçime divan yönetimi götürecek.



Abdullah Avcı ne yapacak?



Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasıyla teknik direktör Abdullah Avcı'nın da akıbeti merak konusu oldu. Siyah beyazlıların teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Orman'ın kararını yönetici Ahmet Kavalcı'dan öğrendiği belirtilirken, kendisinin de istifa kararı aldığı iddia ediliyor. Ancak Başkan Fikret Orman'ın Abdullah Avcı'dan istifa konusunda acele etmemesini ve seçim sürecine kadar siyah beyazlı takımın başında kalmaya devam etmesini istediği öğrenildi.



ABDULLAH AVCI YÖNETİMİN TAVRINI BEKLEYECEK



Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasıyla teknik direktör Abdullah Avcı'nın da akıbeti merak konusu oldu. Avcı, Orman'ın kararını yönetici Ahmet Kavalcı'dan öğrendi. Avcı da istifa kararı aldı ama Orman'ın takımın başında kalmaya devam etmesini istediği öğrenildi. Süper Lig'in ilk 5 haftasında sadece 5 puan toplayabilen siyah beyazlılar, bu hafta Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak



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