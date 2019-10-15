Fikret Orman'dan açıklama! Desteklediği başkan adayı var mı?

Fikret Orman yaptığı açıklamada, "Benim sürecimi tarih aradan zaman geçtikten sonra değerlendirecektir. Şenol Güneş ile Ahmet Nur Çebi abimiz bir ekip değildi. Ben Şenol Güneş ile anlaştım. Benim irademle Beşiktaş'a teknik direktörlük yaptı. Kimseyi isteyip istememe gibi bir durumu söz konusu değil. Benim oyumun ne olduğu da önemli değil. Ben padişah değilim, kimse şehzade değil. Bundan sonraki süreçte gelecek adaylar hizmet için mücadele edecektir. Bugüne kadar bu işi nasıl yönettiysem adaylar da aynı şekilde sürdürecektir. Biz Beşiktaş'ın en kötü gününde bu işe başladık. En büyük yatırımları yapan yönetim kuruluyduk. Sadece stat değil, AMV açılışı yapacağız. Ümraniye'deki yatırımların açılışları var." ifadelerini kullandı.