Fikret Orman'dan Başkan Kocadon'a Sürpriz Ziyaret
1 saat önce
Beşiktaş kulüp Başkanı Fikret Orman, DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mehmet Kocadon'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Beşiktaş
kulüp Başkanı Fikret Orman
, DP'den Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mehmet Kocadon
'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman Muğla'nın Ortaca
ilçesinden DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon'a sürpriz bir ziyaret yaptı. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Orman ile Kocadon yaklaşık 2 saat görüştü. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik
'de Kocadon ve Orman'a eşlik etti. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:40 Kaynak: İHA
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