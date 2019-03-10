Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'dan Başkan Kocadon'a Sürpriz Ziyaret

Fikret Orman'dan Başkan Kocadon'a Sürpriz Ziyaret

1 saat önce

Beşiktaş kulüp Başkanı Fikret Orman, DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mehmet Kocadon'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fikret Orman'dan Başkan Kocadon'a Sürpriz Ziyaret, System.String[]
Beşiktaş kulüp Başkanı Fikret Orman, DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Mehmet Kocadon'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman Muğla'nın Ortaca ilçesinden DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Kocadon'a sürpriz bir ziyaret yaptı. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Orman ile Kocadon yaklaşık 2 saat görüştü. Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'de Kocadon ve Orman'a eşlik etti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:40 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Mehmet Kocadon, Muğla, Fikret Orman, Güncel
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