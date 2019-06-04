Fikret Orman'dan bayram mesajı
40 dakika önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Beşiktaş Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:43 Kaynak: AA
Başkanı Fikret Orman
, Ramazan Bayramı
dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının daha da güçlendiği, milli ve dini duyguların ön plana çıktığı bayramlar; inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği özel günlerdir. Küskünlerin barıştığı, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldığı, ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı güçlendirdiğimiz bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Hep birlikte, sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, tüm camiamızın ve halkımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."
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