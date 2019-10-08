Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'dan flaş karar! Yarın...
Son Dakika Spor Fikret Orman'dan flaş karar! Yarın...

Fikret Orman'dan flaş karar! Yarın...

9 dakika önce

Beinsports'un haberine göre Orman yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek.

Fikret Orman'dan flaş karar! Yarın..., System.String[]

Beinsports'un haberine göre Orman yarın saat 11.30'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek.


Orman, Vodafone Park'ta 1-1 biten Başakşehir maçının ardından başkanlığı bırakmayı düşündüğünü belirtmiş ve 4-1 mağlup olunan Trabzonspor deplasmanına da gitmemişti.


Başkan Orman'ın yarınki basın toplantısında başkan adaylığını açıklama ihtimalinin olduğu belirtiliyor.


Fikret Orman'ın düzenleyeceği toplantıda, basketbol takımının sponsorluk anlaşması ile alakalı bilgiler de vermesi bekleniyor.

Vodafone Park, Fikret Orman, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:26 
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