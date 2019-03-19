Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'dan Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

Fikret Orman'dan Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı

33 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 116. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Fikret Orman'dan Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 116. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, Orman şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki tüm Beşiktaşlılar için en gururlu, en onurlu gündür 19 Mart'lar...

Bugün, kulübümüzün 116. kuruluş yılını kutluyoruz.

Beşiktaş'ı 116 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik ve beraberlik ayakta tutmuştur.

116 yıldır yaşattığı gelenekleriyle Türkiye'nin saygısını kazanmış bir çınar olan Beşiktaşımız, gücünü taraftarlarımızdan almaktadır. Taraftarımızın takdiri hak eden desteğiyle ne kadar övünsek az kalır...

Beşiktaşımızı bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine; yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak, global bir marka haline gelmek için hep beraber omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak Kulübümüzün 116. yılında dünyadaki tüm Beşiktaşlılar'ı en içten dileklerimle kutluyor, Beşiktaşımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli Beşiktaşlıları minnetle, şükranla anıyorum." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:47 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lucescu, Nevzat Demir Tesisleri'nde Güneş ile Görüşmüş Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi Fikret Orman'ın Burak Yılmaz Pişmanlığı: Keşke Daha Önce Alsaydık Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Davetiye Vermesine Tepki Gösterdiler!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:20:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'dan Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]