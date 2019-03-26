Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'dan Şenol Güneş Açıklaması

Fikret Orman'dan Şenol Güneş Açıklaması

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda milli takımın başına geçeceğini hatırlatarak, yeni teknik direktör arayışlarına henüz başlamadıklarını söyledi.

Fikret Orman'dan Şenol Güneş Açıklaması, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda milli takımın başına geçeceğini hatırlatarak, yeni teknik direktör arayışlarına henüz başlamadıklarını söyledi.

Bolu Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret eden ve taraftarlarla fotoğraf çektiren Orman, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:17 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, Şenol Güneş, Spor
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