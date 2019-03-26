Fikret Orman'dan Şenol Güneş Açıklaması
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda milli takımın başına geçeceğini hatırlatarak, yeni teknik direktör arayışlarına henüz başlamadıklarını söyledi.
Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
, Şenol Güneş
'in sezon sonunda milli takımın başına geçeceğini hatırlatarak, yeni teknik direktör arayışlarına henüz başlamadıklarını söyledi. Bolu
Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret eden ve taraftarlarla fotoğraf çektiren Orman, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:17 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı
Beşiktaş, FC Tokyo Takımının Sağ Beki Sei Muroya'yı Gözüne Kestirdi
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan Teknik Direktör Açıklaması
Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız