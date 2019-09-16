Fikret Orman'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret
1 saat önce
TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk yer aldı.
TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarette TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başkan Vekili Erhan Kamışlı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Çağrı İlk yer aldı.
Ziyarette kulüplerin gündemindeki mali konularla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:05
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