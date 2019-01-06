Fikret Orman'dan Tolgay - Şener Takası Açıklaması

- Fikret Orman'dan Tolgay - Şener takası açıklaması Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Tolgay Arslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu, öyle de devam edecek gibi gözüküyor" "Burak takıma pozitif yönde katkı yapacağını düşünüyorum"ANTALYA - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kadro dışı bırakılan...

- Fikret Orman'dan Tolgay - Şener takası açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman:

"Tolgay Arslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu, öyle de devam edecek gibi gözüküyor"

"Burak takıma pozitif yönde katkı yapacağını düşünüyorum"



ANTALYA - Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kadro dışı bırakılan Tolgay'ın, Fenerbahçe'den Şener Özbayraklı ile takası söylentisine ilişkin, "Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu, öyle de devam edecek gibi gözüküyor" dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Orman, kadro dışı bırakılan ve Fenerbahçe'den Şener ile takası konuşulan Tolgay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Orman son dönemlerde transferiyle tartışmalara sebep olan Burak'a da destek çıktı.

Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Orman, planladıkları bir şekilde kamp ve transfer dönemi geçirdiklerini belirterek, "Şimdiden sonra belki bir tane daha yaparız. Duruma göre hareket edeceğiz ama 31'ine kadar vakit var. Şu anda 2 oyuncuyla beraber santrfor ve stoper mevkini tamamladık. Bundan sonrasına bakacağız" diye konuştu.

"Tolgay devam edecek"

Kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ile Fenerbahçeli Şener Özbayraklı'nın takası konusunda soruyu yanıtlayan Orman, "Şu anda öyle bir şey gündemde değil. Tolgay Arslan Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusu, öyle de devam edecek gibi gözüküyor" cevabını verdi.

"Burak'ın pozitif yönde katkı yapacağını düşünüyorum"

Antalya'daki kampı değerlendiren Orman, son dönemlerde Burak Yılmaz ile ilgili tartışmalara yönelik ise şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın camia havası her zaman var. Bu aralar negatife döndürmeye çalışıyorlar. Bunun üzerine tezgah kurmaya çalışanlar var ama Beşiktaş taraftarı da camiası da yemiyor artık bunları. Takım içerisinde bir bütünlük oluşması lazım. Bu zaten en büyük bizim de eleştirdiğimiz konu oydu. Şu anda o yönde gidiyoruz. Burak da buna pozitif yönde katkı yapacağını düşünüyorum."

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