Fikret Orman'dan Yeni Yıl Mesajı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni yıl öncesi mesaj yayımladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni yıl öncesi mesaj yayımladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kulübün resmi internet sitesinden yeni yıl mesajı yayımladı. 2019 yılında daha güçlü ve daha umutlu olarak kulübe hizmet vereceklerini belirten Başkan Orman, takımının sezonun ilk yarısında aldığı sonuçlardan memnun olmadığını ve ligin ikinci yarısında daha çok keyif alacaklarını belirtti. İşte Başkan Fikret Orman'ın mesajı:



"Sevgili Beşiktaş Ailesi, Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yeni umutlarla, yeni hedeflerle, yeni heyecanlarla yeni bir yılı karşılıyoruz. Her yeni yıl, geçmiş yılların getirdiği tecrübenin, birikimin üzerine inşa edilecek yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan, yeni beklentiler, umut demektir. 115 yaşını geride bırakan Beşiktaşımız için 2019 yılının, hem gururu hem umudu hem de mutluluğu temsil edecek bir yıl olmasını diliyorum. 2019'da daha güçlü, daha umutlu olarak kulübümüze hizmet etmenin gururuyla, yine gece gündüz çalışacağımızdan ve tek aşkımız Beşiktaşımızı hak ettiği noktaya taşımak için önemli adımlar atacağımızdan şüpheniz olmasın. Beşiktaş kültürünün temelinde dürüstlük, emek ve haklı onurumuz vardır. Beşiktaşımız, her zaman bir ışık olarak parlamaya devam edecektir. Futbol takımımızın bu sezonun ilk yarısında aldığı bazı sonuçlardan elbette sizler gibi ben de memnum değilim. Devre arasını en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bazı oyuncularla yollarımızı ayırırken, Beşiktaş formasını layıkıyla taşıyacağına inandığımız bazı isimleri kadromuza katacağız. İnanıyorum ki, ligin ikinci yarısında oynanan futboldan daha çok keyif alacağız. Tüm branşlarımızdaki sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik heyetlerine, çalışanlarımıza ve tüm Beşiktaşlılara yeni yılın sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. En derin sevgi ve saygılarımla."



(İHA)

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