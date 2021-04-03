Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu belli oldu - Son Dakika

Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu belli oldu

03.04.2021 17:04
Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu belli oldu, System.String[]

Beşiktaş Kulübü'nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerini kapsayan mali tablolarıyla ilgili olarak bilirkişi incelemesi sonucunda, dönemin yönetim kurulunun 105 milyon 990 bin 977 TL borçlanma hakkı varken, kulübe toplamda 615 milyon 89 bin 283 TL'lik borç girdisi tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemlerini kapsayan mali tablolarıyla ilgili olarak bilirkişi incelemesi sonucunda, dönemin yönetim kurulunun 105 milyon 990 bin 977 TL borçlanma hakkı varken, kulübe toplamda 615 milyon 89 bin 283 TL'lik borç girdisi tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nün 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan bütçesinin, yüzde 10'dan fazla aşıldığı iddiasıyla dava açılmış ve mahkeme konuyla ilgili bilirkişi atanmasına karar vermişti. Atanan Bilirkişi Heyeti, raporunda dava dosyasına, davacılar tarafından sunulan belgeler doğrultusunda, KAP ve Denetim Kurulu Raporları'yla beraber, Kulüp Tüzük Hükümleri'ni de ele alarak tespit ettiği detayları mahkemeye ibraz etti. Raporda şu ifadeler yer aldı:

"31/03/2021 tarihinde kulüp merkezine gidilmiş ve BJK Derneği ve Grup Şirketleri'nin 01/01/2018 - 31/12/2018 dönemi genel kurulca onaylanmış konsolide bütçe büyüklüğünün 1 milyar 59 milyon 909 bin 774 TL olduğu görülmüştür. Aynı döneme ait borçlanmadan kaynaklanan nakit girişlerinin ise, Bağımsız Denetçi Raporu'nun 9. sayfasındaki tablodan da izlenebileceği üzere 615 milyon 89 bin 283 TL olduğu anlaşılmıştır. Bahis konusu dönemdeki onaylanmış bütçenin yüzde 10'u 105 milyon 990 bin 977 TL, 04 Kuruş olduğundan yönetim tarafından borçlanılan tutarın, 2018 yılı için bütçenin yüzde 10'unu aştığı görülmektedir. Dosya kapsamında BJK Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul tarafından kabul edilen yıllık bükçe ve bunun yüzde 10'u oranından fazlası dışında yıl içinde oluşacak yeni ihtiyaçları karşılamak için borçlanmayı ön gören bir öneri hazırlayarak Genel Kurul'u bu hususları görüşmek ve karara bağlamak için olağanüstü toplantıya çağırıp çağırmadığına ilişkin açıklayıcı bir belge ya da bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte Beşiktaş Kulübü Tüzüğü'ne göre, Genel Kurul'un onayı olmadan bütçe dışı harcama yapmanın yaptırımının, Genel Kurul kararının yok hükmünde sayılması ya da iptali olmayıp, 'Yönetim Kurulu'nun yaptığı bütçe dışı harcamanın tamamından ortaklaşa ve zincirleme sorumlu' olması şeklinde belirlendiği görülmektedir." - İSTANBUL

Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu belli oldu
Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu belli oldu
Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu belli oldu

Türk Lirası, Beşiktaş, Aralık, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fikret Orman dönemine ait bilirkişi raporu belli oldu - Son Dakika Spor


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