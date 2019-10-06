Fikret orman: dorukhan, devreyi kapattı gibi gözüküyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Dorukhan Tokgöz'ü ziyaret etti.

Hastane önünde futbolcunun durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orman, "İki tane milli takım arası var, bu onun ve bizim takımın avantajı olur inşallah ama devreyi kapattı gibi gözüküyor" dedi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

"Futbolun içinde olan şeyler. Futbolcu için sakatlık da var, her şey var. Takımımız üzerinde, camiamız üzerinde, olumsuz bir hava vardı. Bu maçtaki galibiyete gerçekten ihtiyacımız vardı. Ona sevinelim derken, çocukların sakatlıklarına üzüldük. Allah tedavisi olan hastalıklar versin. Yarın ameliyat olacak, en kısa zamanda takıma dönmesini bekleyeceğiz. Güldük, biraz. Tabi ki futbolcu hep oynamak ister. Ameliyattan sonra fizik tedavisi, güçlendirme, uzun bir süre alacaktır. 1,5 ay sonra herhalde koşmalara falan başlar. İki tane milli takım arası var, bu onun ve bizim takımın avantajı olur inşallah ama devreyi kapattı gibi gözüküyor."

Öte yandan galibiyetin önemine de vurgu yapan Başkan Orman, "Bugün galibiyet almak önemliydi. Daha ligin çok başı ve maalesef takımımızdaki puan farklılıkları ki, Beşiktaş'ın bu puanda olmaması lazım. Lig enteresan bir lig. Bu esen hava başka kulüplerde esmiyor. Bunu da Beşiktaşlıların kendi içinde sorgulaması lazım" dedi.

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Fikret Orman'ın açıklamaları

