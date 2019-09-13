Son Dakika Haberleri: Fikret Orman, Hatay'da taraftarlarla buluştu
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Fikret Orman, Hatay'da taraftarlarla buluştu

32 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hatay'da taraftarlarla buluştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Hatay'da taraftarlarla buluştu.

Orman, Hatay ziyareti kapsamında, bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiğinin de yer aldığı otelin alt kısmında bulunan müzeyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Antakya'daki Kartal Yuvası mağazasına gelen Orman, burada taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Orman, taraftarlara imza verip, onlarla fotoğraf çektirdi.

Gazetecilerin, taraftarların ilgisini nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Orman, "Ben taraftarım, bunun içinden geliyorum, bu rol olarak değil de severek yaptığım bir şey... Onların içinden geliyorum, bir süre sonra da oraya döneceğiz işte, 2 buçuk senem kaldı, ondan sonra da taraftarlığa döneceğim." diye konuştu.

Orman, Niğde'de geçirdiği trafik kazasında eşi Zuhal Karabörk'ü kaybeden Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'e de başsağlığı dileğinde bulundu.

Fikret Orman, Hatay'da taraftarlarla buluştu

Beşiktaş Spor Kulübü, Fikret Orman, Antakya, Hatay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:49 Kaynak: AA
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