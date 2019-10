Fikret orman: her şeyi çok net anlattım, başka bir karar almadım

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpte 13 Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul hakkında açıklamalarda bulundu. Orman, "Ben her şeyi çok net anlattım, net anlattıktan sonra da başka bir karar almadım, herhangi bir açıklamada bulunmadım. Bundan sonrası benim değil sorulara cevap verecek kişilerin" dedi.

"BENİM AÇIMDAN YENİ BİR SORUN, YENİ BİR GÜNDEM YOK"

Fikret Orman, başkanlık seçimiyle ilgili kararını önceden verdiğini ve fikrinde bir değişiklik olmadığını belirtirken, şunları söyledi:

"Galiba bundan yaklaşık üç hafta önceydi, burada basketbolla alakalı Sompo Japan ile bir imza törenimiz vardı. O gün buradaki gazete sayısı bayağı azdı çünkü o günkü gündemimizde böyle bir şey olacağı belli değildi. Bakıyorum bugün bayağı müşterimiz var, iyi olmuş yani. Herkesin aklındakilere çok kısa bir cevap verecek ve basın toplantısını bununla bitirmiş olacağım. Ben söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim, herhalde sosyal medyada bunlar vardır. İçeriğinde neyin, neden, ne için, ne hissiyatla olduğumu ifade ettim ve bunlarla beraber bir kararımın olduğunu söyledim. Dediğim noktadan bugüne kadar da aynı noktada hiçbir değişikliğim yok, aynı şeyleri ifade ediyorum. O yüzden benim açımdan yeni bir sorun, yeni bir gündem yok. Öyle olacak mıymış, böyle olacak mıymış; çok net konuştum, net olarak ifade ettim."

"İnsanlar benim düşüncelerimi tekrar merak ediyorlarsa sosyal medyadan bulabilirler. Dinlesinler, söylediklerimin cevabını almış olurlar" diyen Orman, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bir doyumsuzluk var, bu her gün ifade edilecek bir şey değil. Ben kongre kararı aldım. Şu an bakın bir lansman yapıyoruz, kongre kararı alana kadar kulübü yönetiyoruz. Kulübü yönettiğimiz tarihte de aday olmayacağımı söyledim. Bu tarihten sonra kaldıraç noktası ben değilim, bu konu Beşiktaş ile alakalı. Buradan sonraki işler gazetecilerin işleri. Bu soruları bana değil, muhataplarına sormanız lazım. Ben her şeyi çok net anlattım, net anlattıktan sonra da başka bir karar almadım, herhangi bir açıklamada bulunmadım. Bundan sonrası benim değil sorulara cevap verecek kişilerin. Tekrar hayırlara vesile olsun."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fikret Orman'ın açıklamaları