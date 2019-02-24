Fikret Orman ile Ali Koç Maç Öncesi Bir Araya Gelecek
14 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21: 0'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21: 0'de Vodafone Park
'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe
derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek. Beşiktaş Kulübü
ile Fenerbahçe Kulübü
tarafından canlı yayınlanacak program saat 15: 00'te başlayacak. Her iki kulüp başkanlarının dostluk mesajları vereceği program ile ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde:
BEŞİKTAŞ
"Yarın Başkanımız Fikret Orman
'ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Ali Koç
'u @VodafonePark 'ta ağırlıyoruz. Saat 15.00'te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce"
FENERBAHÇE
"Başkanımız Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi #EzeliRakipEbediDost anlayışıyla @Besiktas'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Program, yarın 15.00'te canlı olarak @fbtv ve @tvbjk ortak yayınında. #BJKvFB"
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:23 Kaynak: DHA
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