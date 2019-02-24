Son Dakika Haberleri: Fikret Orman ile Ali Koç Maç Öncesi Bir Araya Gelecek

Fikret Orman ile Ali Koç Maç Öncesi Bir Araya Gelecek

14 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21: 0'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek.

Fikret Orman ile Ali Koç Maç Öncesi Bir Araya Gelecek, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın saat 21: 0'de Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanları bir araya gelecek. Beşiktaş Kulübü ile Fenerbahçe Kulübü tarafından canlı yayınlanacak program saat 15: 00'te başlayacak. Her iki kulüp başkanlarının dostluk mesajları vereceği program ile ilgili sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar şu şekilde:  

BEŞİKTAŞ

"Yarın Başkanımız Fikret Orman'ın evsahipliği ile ezeli rakibimiz ebedi dostumuz Fenerbahçe Kulübü'nün Başkanı Ali Koç'u @VodafonePark 'ta ağırlıyoruz. Saat 15.00'te gerçekleşecek program canlı olarak @tvbjk ve @fbtv ortak yayınında olacak. #EzeliRakipEbediDost #BJKvFB @Fenerbahce"

FENERBAHÇE

"Başkanımız Ali Koç ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, derbi öncesi #EzeliRakipEbediDost anlayışıyla @Besiktas'ın ev sahipliğinde bir araya geliyor. Program, yarın 15.00'te canlı olarak @fbtv ve @tvbjk ortak yayınında. #BJKvFB"

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:23 Kaynak: DHA

Vodafone Park, Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor
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