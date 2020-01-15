Fikret Orman'ın attığı imzalardan herkesin haberi vardı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fikret Orman'ın attığı imzalardan herkesin haberi vardı! - Son Dakika Spor

Fikret Orman'ın attığı imzalardan herkesin haberi vardı!

23 dakika önce

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Beşiktaş Futbol AŞ'yi zarar sokan bütün taahhütlerde Fikret Orman'ın imzası var. Diğer yöneticilerin haberi yoktu" iddiasına ilk yanıt, Orman döneminde yöneticilik yapan Ahmet Ürkmezgil'den geldi.

Fikret Orman'ın attığı imzalardan herkesin haberi vardı!, System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Beşiktaş Futbol AŞ'yi zarar sokan bütün taahhütlerde Fikret Orman'ın imzası var. Diğer yöneticilerin haberi yoktu" iddiasına ilk yanıt, Orman döneminde yöneticilik yapan Ahmet Ürkmezgil'den geldi. "Fikret Orman'ın attığı tüm imzalardan yöneticilerin haberi vardı. Bu süreç sonunda Fikret Orman aklanacaktır" diyen Ürkmezgil, şu açıklamayı yaptı:


Ben 40 yaşından sonra Beşiktaşlı olmadım


Günlerdir içim içimi yiyor. Ben 40 yaşından sonra bazı kişiler aracılığıyla Beşiktaşlı olmuş biri değilim. Doğuştan Beşiktaşlıyım. Beşiktaş ismi üzerinden şu anda konuşulanlar beni kahrediyor. Benim ibra edilip edilmemem bir şey ifade etmiyor. 'İbra edildin, gözün aydın' gibi ifadeler beni kahrediyor. Bu sözlere muhatap olmak bile üzücü. Hicap duyuyorum


'Paralar nerede?' söylemi istifa ettirdi


'Benim hiçbir şeyden haberim yoktu' gibi bahanelere sığınmak benim tarzım değil. Eğer bir suçluluk varsa hepimiz suçluyuz. İstifa sürecinin oturduğu temel 'Paralar nerede?' söylemidir. Bu bir hırsızlık iddiası ve lafıdır. AVM'de yaptıklarıma ise sahtekarlık yakıştırması yapıldı. Böyle bir yakıştırmaya maruz kaldığım için çok üzgünüm."


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Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:30 
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