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Beşiktaş'tan mahkeme kararına yönelik açıklama - Son Dakika

Beşiktaş'tan mahkeme kararına yönelik açıklama

04.01.2022 15:38
Beşiktaş'tan mahkeme kararına yönelik açıklama

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2019 yılında yapılan idari ve mali genel kurulda Beşiktaş Kulübü yönetiminin ibra edilmesine dair kararı iptal ederken, kulüp de bu konuda açıklama yapılacağını ifade etti.

İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2019 yılında yapılan idari ve mali genel kurulda Beşiktaş Kulübü yönetiminin ibra edilmesine dair kararı iptal ederken, kulüp de bu konuda açıklama yapılacağını ifade etti.

Beşiktaş Kulübü'nde Fikret Orman ve dönemin yönetim kurulunu kapsayan 11 Mayıs 2019 tarihli Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'un ibra işlemi mahkeme kararıyla iptal edildi. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2019/539 esas sayısı ile görülen davada "Beşiktaş JK Derneği'nin 11 Mayıs 2019 tarihinde yapılan genel kurulda yönetim kurulu üyelerinin idari ve mali yönden ibra edildiklerine dair kararların iptaline ve sair hususların gerekçeli kararda açıklanmasına" karar verildi. Bu konuyla ilgili olarak açıklama yapan siyah-beyazlılar, "Gerekçeli kararın tarafımıza ulaşmasının ardından detaylı açıklama yapılacak ve izlenecek yol kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

ÇEBİ, GENEL KURULDA "GEREKEN YAPILACAK" DEMİŞTİ

Aralık ayının son haftasında Beşiktaş Kulübü'nün 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan olağan idari ve mali genel kurullar yapılmış, burada da konuşmacılardan Aker Çıtak, Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'na davayı hatırlatarak, "Gerekeni yapmadınız. Bu konuda Beşiktaş'ı zarara uğratan Fikret Orman ve yöneticilerden, 510 milyon TL'nin tahsil edilmesi için harekete geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Aker Çıtak'ın sözlerine cevap veren Başkan Ahmet Nur Çebi ise, "Kulübümüz 2 yıldır denetim firması tarafından denetleniyordu ve denetim tamamlanmamıştı. Biz harekete geçmek için bu denetimin bitmesini bekliyorduk. Şimdi raporlar elimizde ve bu konuda yapılması gereken ne var ise yapılacak" demişti. Mahkemenin 'İbranın iptaline' yönelik aldığı karar sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu'nun, kulübün zarara uğratılması gerekçesiyle mahkemeye başvurması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul 26. Asliye Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ellerine ulaşmasının ardından konuyla ilgili açıklamayı yapacak.

(İHA)

Beşiktaş'tan mahkeme kararına yönelik açıklama
Beşiktaş'tan mahkeme kararına yönelik açıklama
Beşiktaş'tan mahkeme kararına yönelik açıklama

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Fikret Orman, İstanbul, Beşiktaş, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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