Fikret Orman'ın iki dönemi idari ve mali yönden ibra edilmedi - Son Dakika

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Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen 2019 olağan idari ve mali genel kurul toplantısında eski başkan Fikret Orman'ın iki dönemi ibra edilmezken, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi.

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda Fikret Orman'ın iki dönemiyle, Ahmet Nur Çebi yönetimi idari ve mali yönden ayrı ayrı üyelerin oylamasına sunuldu.

Genel kurulda ilk olarak Fikret Orman başkanlığında 01.01.2019-12.05.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu idari ve mali yönden ibraya sunuldu. Orman'ın bu dönemi idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Fikret Orman'ın 12.05.2019-20.10.2019 dönemindeki yönetim kurulu da idari ve mali yönden üyeler tarafından oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki 20.10.2019-31.12.2019 döneminde görev yapan yönetim kurulu ise oy çokluğuyla idari ve mali yönden ibra edildi.

Üyeler alınan kararlar sonrası tezahüratta bulundu.