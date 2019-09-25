Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası gözler Kulüpler Birliği'nde
Son Dakika Spor Haber

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası gözler Kulüpler Birliği'nde

1 saat önce

Beşiktaş Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıklayan Fikret Orman, bu istifasıyla Kulüpler Birliği Başkanı unvanından da istifa etmiş olacak.

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası gözler Kulüpler Birliği'nde, System.String[]

Beşiktaş Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıklayan Fikret Orman, bu istifasıyla Kulüpler Birliği Başkanı unvanından da istifa etmiş olacak. Kulüpler Birliği Vakfı'nda yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu.


Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararı almasının ardından gözler Kulüpler Birliği'ne çevrildi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın da başkanlığını yapan Orman'ın görevden ayrılması durumunda, vakıf seçime giderek yeni başkanını seçecek. Kulüpler Birliği'nde başkan vekili olan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, şu anda kendilerinin de beklemede olduğunu belirterek, "Öncelikle başkanın kararını açıklaması lazım. Süreci bilmiyoruz. Hemen mi bırakacak bilmiyoruz. Dolayısıyla işin Beşiktaş boyutu hallolmadan Kulüpler Birliği konusunda bir şey söylememiz doğru değil. Vekili olarak bana da bir şey söylenmedi. Fikret Başkan'ın görevi bırakması durumunda, aynı Dursun Özbek döneminde olduğu gibi yine bir seçim yapılır ve Kulüpler Birliği Başkanı belli olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kulüpler Birliği Vakfı, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstifa kararı sonrası Fikret Orman, Abdullah Avcı ile görüştü! İşte detaylar
Suat Arslanboğa ilk yarıyı kapattı! Orman'ın istifası sonrasında gözler Abdullah Avcı'da! İlk aday ise Sergen Yalçın Yılmaz Vural'dan canlı yayında şok sözler: Bir daha gelenin anasını...

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:31:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası gözler Kulüpler Birliği'nde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]