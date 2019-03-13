Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'ın Japonya Temasları

Fikret Orman'ın Japonya Temasları

16 dakika önce

Japonya'da temaslarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Japonya Futbol Federasyonu Üst Yöneticisi Suhara Kiyotaka'yı ziyaret etti.

Fikret Orman'ın Japonya Temasları, System.String[]
Japonya'da temaslarda bulunan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Japonya Futbol Federasyonu Üst Yöneticisi Suhara Kiyotaka'yı ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Orman, iki ülke futboluyla ilgili yürütülebilecek iş birlikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Orman, Kiyotaka'ya siyah-beyazlı ekibin Japon futbolcusu Shinji Kagawa'nın adının yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.

Orman daha sonra Japonya Profesyonel Futbol Ligi Başkanı Mitsuru Murai ile bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:42 Kaynak: AA

Beşiktaş Spor Kulübü, Futbol, Fikret Orman, Japonya, Spor
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