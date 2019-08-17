Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'ın Kangal köpeği sevgisi
Son Dakika Spor Haber

Fikret Orman'ın Kangal köpeği sevgisi

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Sivas'ta iri vücut yapısı, kafa şekli ve heybetli görünümü dolayısıyla "Anadolu aslanı" olarak adlandıran dünyaca ünlü Kangal köpeklerini sevdi.

Fikret Orman'ın Kangal köpeği sevgisi, System.String[]
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Sivas'ta iri vücut yapısı, kafa şekli ve heybetli görünümü dolayısıyla "Anadolu aslanı" olarak adlandıran dünyaca ünlü Kangal köpeklerini sevdi.
Beşiktaş'ın bu akşam Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile yapacağı karşılaşma için Sivas'ta bulunan Orman, kente yaklaşık 10 kilometre mesafede 2 bin rakımlı Meraküm Tepesi'ndeki İl Özel İdaresi İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada yavru ve büyük Kangal köpeklerini seven Orman, Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği eğitim uzmanı Hüseyin Yıldız'dan bilgi aldı.
"Kangallar ülkemizin gururu"
Orman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'a her gelişinde merkezi ziyaret ettiğini söyleyerek, "Kangal köpeklerini çok seviyorum. 2 tane de geçen sefer geldiğimizde almıştık. Onlar Ümraniye tesislerimizde. Çok vaktim olmuyor ama arada seviyorum." dedi.
Köpekleri çocukluğundan beri çok sevdiğini dile getiren Orman, "Köpekleri oldum olası severim. Kangallar ülkemizin gururu, asil hayvanlar." diye konuştu.
Sevdiği 2 yaşındaki "Mars" isimli Kangal köpeğinin renklerinin siyah-beyaz olduğunu belirten Orman, "Bize uğur getirsinler" ifadesini kullandı.
Fikret Orman, Kangal, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:11 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaşlı taraftarlardan Orhan Ak'a tepki: İstemiyoruz
Sevilla, Kjaer'i maç kadrosuna almadı Arsenal evinde Burnley'i 2-1 mağlup etti Sturridge transferinden gerçek ortaya çıktı! Başakşehir'e gitmekten annesi yüzünden vazgeçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:40:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fikret Orman'ın Kangal köpeği sevgisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]