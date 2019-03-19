Fikret Orman'ın Malezya Temasları
2 saat önce
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kulübün tanıtımı için Malezya'daki temaslarını sürdürüyor.
Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, kulübün tanıtımı için Malezya
'daki temaslarını sürdürüyor.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Orman, tanıtım faaliyetleri kapsamında Asya Futbol
Konfederasyonu (AFC) Başkanı Salman Bin Ebrahim Al Khalifa'yı makamında ziyaret etti.
Orman'ın, Türk futbolu ile Asya futbolunu birbirine yaklaştırma ve iş birliği yapma konularında Khalifa ile fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Başkan Orman tarafından, ziyaretin sonunda Salman Bin Ebrahim Al Khalifa'ya Beşiktaş forması ve plaket takdim edildiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:45 Kaynak: AA
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