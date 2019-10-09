Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: "Kararımda bir değişiklik yok"
Son Dakika Spor Fikret Orman: 'Kararımda bir değişiklik yok'

Fikret Orman: "Kararımda bir değişiklik yok"

26 dakika önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kuruluyla ilgili, "Üç hafta önce burada kararımı açıklamıştım. O günden bu yana kararımda bir değişiklik yok." dedi.

Fikret Orman:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kuruluyla ilgili, "Üç hafta önce burada kararımı açıklamıştım. O günden bu yana kararımda bir değişiklik yok." dedi.

Vodafone Park'ta Özersoylar Grubu ile yapılan iş birliğinin tanıtımı toplantısında, başkanlığa aday olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Orman, "Üç hafta önce Sompo Sigorta ile yapılan anlaşma toplantısında kararımı açıklamıştım. Söyleyeceklerimin hepsini o günkü basın toplantısında söyledim. Konunun içeriğini neden, niçin ve ne hissiyatlı olduğunu ifade ettim. Bu ifadelerimle beraber bir kararımın olduğunu söyledim. Üç hafta önce burada kararımı açıklamıştım. O günden bu yana kararımda bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Daha önce yaptığı açıklamayla ilgili görüntüleri herkesin izleyebileceğini kaydeden Orman, başkanlık için ismi geçenlerin de hala açıklama yapmamasıyla ilgili soruyu, "Kongre kararı aldım. Sonuçta kongreye kadar kulübü yönetiyoruz. Aday olmayacağımı söyledim. Bu dakikadan sonra kaldıraç noktası ben değilim. O soruları bana değil muhataplarına sormanız lazım. Her şeyi net anlattım. Anlattığım netlikte de sonrasında herhangi bir açıklama yapmadım." diye yanıtladı.

Beşiktaş Spor Kulübü, Vodafone Park, Fikret Orman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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