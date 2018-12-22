Fikret Orman: "Maç Sonuçlarına Göre Taraftarlık Olmaz"
57 dakika önce
İSTANBUL / DHABeşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır.
İSTANBUL/ DHA Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
, "Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz" dedi.
Başkan Fikret Orman, Şeref Turu etkinliğine katılmak için İstanbul
'da bulunan Çankırı
Beşiktaşlılar Derneği üyeleriyle Akatlar No 1903'te kahvaltıda bir araya geldi.
Orman, etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Hayatım Beşiktaş camiasıının içinde geçti. İşimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek. Büyük zorlukları geride bıraktık. Beşiktaşlılık iyi insan olmaktır. Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz. Bu camia bizim camiamız. Hep birlikte sahip çıkmalıyız."
Sıcak bir ortamda geçen etkinliğin sonunda Orman, dernek üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:50 Kaynak: DHA
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