Son Dakika Haberleri: Fikret Orman, Mersin'de çocuklarla buluştu
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Fikret Orman, Mersin'de çocuklarla buluştu

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Mersin Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla buluştu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Mersin Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla buluştu.

Mersin Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Orman, burada imza verip, fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş marşları eşliğinde çocuklara içerisinde Beşiktaş ürünlerinin olduğu çanta hediye eden Orman, çocuklarla yakından ilgilendi.

Orman, etkinlikte yaptığı konuşmada, böyle bir organizasyonda olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaşlılığın özünün insanları mutlu etmek olduğunu ifade eden Orman, camia olarak insanlarla beraber olmaya ve daha fazla insana dokunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Mersin'de güzel bir organizasyonun yapıldığına değinen Orman, "Maçlar sahada oynanıyor. Bazı zamanlar başkanlar dışarda oynamaya da kalkıyor ama biz sahada kalması için uğraş veriyoruz. Mersin Beşiktaşlılar Derneğine teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon. Beşiktaş için dünyanın her yerinde taraftar var ama bu bölgede çok taraftarımız var. Beşiktaş futbol takımı 12 Ekim'de Adana'da, Adana Demirspor ile dostluk maçı yapacak. Onu bilerek organize ettik. Buradaki taraftarımız ve takımımız bir araya gelecek. O zaman da burada olacağız." diye konuştu.

Mersin Çocuk Evleri Sitesi Kurum Müdürü Faruk Azgıt ise etkinlikten dolayı çocukların çok sevindiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mersin Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ufuk Onuk ise Beşiktaşlılığın farklı bir duygu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından çocuklar tarafından yapılan bir tablo Orman'a hediye edildi.

Etkinlik, Beşiktaş logolu pastanın kesilmesinin ardından sona erdi.

Fikret Orman, Mersin'de çocuklarla buluştu

Fikret Orman, Beşiktaş, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:14 Kaynak: AA
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