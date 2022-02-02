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Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon - Son Dakika

Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon

02.02.2022 10:38
Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon

Halk TV'de canlı yayın programına katılan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili konuştu. Orman, "Duyduğum kadarıyla mevzu 65 bin değil de bir racon konusu" dedi.

Sunucu Ece Erken'in eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 28 Ocak'ta gittiği balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Olay günü Mahmutyazıcıoğlu ile buluşan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programına telefonla bağlanarak olay gününü anlattı.

"ŞAFAK TEHDİT EDİLSEYDİ BANA SÖYLERDİ"

Yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Fikret Orman, "Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı. Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Ben akşam 19.30'da yanından kalktım. Şafak gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Tehdit meselesi olsaydı Şafak bana kesin anlatırdı. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük" ifadelerini kullandı.

Cinayet günü Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buluşan Fikret Orman: Mevzu 65 bin TL değil, Racon kesme

"CİNAYET RACON KESME MEVZUSU, YAPAN DA 1997'Lİ ÇOCUK"

Gazeteci Murat Ağırel'in "65 bin TL'lik alacak meselesi yüzünden insan öldürülüyor" sözleri üzerine konuşan Orman, "Yasa dışı bahis falan benim duyduğum şeyler değil. Bunu emniyet güçlerimiz zaten araştırıyordur. Benim duyduğum olay, bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek para istenmiş. Ama konu 65 bin TL değil de bir racon mevzusu. Benim duyduklarım bunlar. Zaten yapan çocuk da 1997'li" dedi.

Cinayet günü Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buluşan Fikret Orman: Mevzu 65 bin TL değil, Racon kesme

NE OLMUŞTU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti. Çıkan tartışmada vurulan Mahmutyazıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet günü Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buluşan Fikret Orman: Mevzu 65 bin TL değil, racon kesme
Şafak Mahmutyazıcıoğlu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli bugün ek gözaltı süresi için, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. 11 şüpheli için hakimlik, 4 gün ek gözaltı süresi verdi.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Fikret Orman, Ece Erken, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon - Son Dakika
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