Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon - Son Dakika

Sunucu Ece Erken'in eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 28 Ocak'ta gittiği balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Olay günü Mahmutyazıcıoğlu ile buluşan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Halk TV'de yayınlanan Kayda Geçsin programına telefonla bağlanarak olay gününü anlattı.

"ŞAFAK TEHDİT EDİLSEYDİ BANA SÖYLERDİ"

Yakın arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Fikret Orman, "Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı. Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Ben akşam 19.30'da yanından kalktım. Şafak gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Tehdit meselesi olsaydı Şafak bana kesin anlatırdı. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük" ifadelerini kullandı.

"CİNAYET RACON KESME MEVZUSU, YAPAN DA 1997'Lİ ÇOCUK"

Gazeteci Murat Ağırel'in "65 bin TL'lik alacak meselesi yüzünden insan öldürülüyor" sözleri üzerine konuşan Orman, "Yasa dışı bahis falan benim duyduğum şeyler değil. Bunu emniyet güçlerimiz zaten araştırıyordur. Benim duyduğum olay, bir ev alımı olmuş, buranın üstüne ek para istenmiş. Ama konu 65 bin TL değil de bir racon mevzusu. Benim duyduklarım bunlar. Zaten yapan çocuk da 1997'li" dedi.