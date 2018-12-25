Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: "Şenol Hoca ile Sözleşmemiz Devam Ediyor"

Fikret Orman: "Şenol Hoca ile Sözleşmemiz Devam Ediyor"

57 dakika önce

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor" dedi.

Fikret Orman:
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, NTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Teknik Direktör Şenol Güneş ile yola devam edeceklerini aktaran Başkan Orman, "Şenol hoca ile sözleşmemiz sezon sonuna kadar devam ediyor. Benim de başkanlık sürem sezon sonuna kadar devam ediyor. Kendisi güvendiğimiz bir teknik adam. Görevine devam ediyor. Sezon sonu geldiğinde biz ne durumdayız, hoca ne durumda, o günün şartlarına bakmak lazım. Şu anda bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Şenol hocanın adamlığına güvenirim" dedi.

"Gelen de olacak giden de olacak"

Transfere de değinen Başkan Orman, "Gidecek 5-6 gelecek de 3-4 tane futbolcu olacak. Hedefi olan, ruhunu sahada veren, sahada mücadele eden bir takım görmek istiyorum. Bir oyuncuya para veriyorsunuz, oyuncu paramı alamıyorum diyor. Sahaya bakalım, sahada konuşalım. Biz ağzı konuşan değil, ayakları konuşan oyunculara para ödüyoruz. Beşiktaş yeni bir sayfa açacak ve sahada yüreğini koyacak oyuncular olacak" açıklamasında bulundu.

"Burak kadro dışı kalınca niye hemen bize soruyorsunuz?"

Burak Yılmaz'ın siyah-beyazlılara transfer olup olmayacağının sorulması üzerine Fikret Orman, "Burak Yılmaz, kalitesi belli bir oyuncu. Ama bu ille de transferinin olacağı anlamına gelmiyor. Bir de Burak kadro dışı kalınca niye hemen bize soruyorsunuz? Niye gidip Fenerbahçe'ye sormuyorsunuz? Galatasaray'ın santrforu yok, niye onlara sormuyorsunuz?" şeklinde cevap verdi.

Pepe'nin ayrılığı ile ilgili de konuşan Orman, "Pepe para alamadığı için gitti dediler. Ayrılırken açıkladık, 103 bin Euro alacağı var. Evinin kirası, maç başıları ve maaşı dahil olmak üzere. Maaşından 50 bin Euro alacağı var. Yıllık maaşı ne kadardı? 4,5 milyon Euro. Pepe'nin babasıyla alakalı bir sağlık problemi vardı. Sezon sonunda ayrılacaktı, sezon ortasında ayrılmasını konuştuk, doğruydu" dedi.

"Oğuzhan iyi ama sorunu çok"

Oğuzhan Özyakup hakkında da açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı başkan, "Oğuzhan çok iyi bir ailenin çocuğu. Oğuzhan çok iyi ama sorunu çok. İyi futbolcu ama 1 senedir Oğuzhan beklentiyi karşılamıyor. Oğuzhan iyi futbolcu olduğu için biz onu kaybetmek istemiyoruz. Düzelecek Oğuzhan'ı Cenk'ten daha yüksek yerlerde bekliyordum. İyi insanlar sonunda yolunu bulurlar. Oğuzhan önemli işler yapacaktır" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:49 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Fikret Orman, Spor
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