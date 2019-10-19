Fikret Orman son maçına gelmedi

Ankara'ya yöneticiler Ahmet Kavalcı, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve futbol direktörü Ali Naibi geldi.



KAVALCI: 3 PUAN İSTİYORUZ



Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, son maçı olması nedeniyle yoğun duygular içinde olduğunu söyledi. Görüşlerini sorduğumuz Kavalcı, "Duygularım çok yoğun, doğrudur son maça çıkıyoruz inşallah galip gelerek 3 puanla İstanbul'a döneriz. Yarınki seçime başkan adaylarına başarılar diliyorum, kazanan Beşiktaş olacaktır" dedi.



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