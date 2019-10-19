Son Dakika Haberleri: Fikret Orman son maçına gelmedi
Son Dakika Spor Fikret Orman son maçına gelmedi

Fikret Orman son maçına gelmedi

25 dakika önce

Ankara'ya yöneticiler Ahmet Kavalcı, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve futbol direktörü Ali Naibi geldi.

Fikret Orman son maçına gelmedi, System.String[]

Ankara'ya yöneticiler Ahmet Kavalcı, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve futbol direktörü Ali Naibi geldi.


KAVALCI: 3 PUAN İSTİYORUZ


Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, son maçı olması nedeniyle yoğun duygular içinde olduğunu söyledi. Görüşlerini sorduğumuz Kavalcı, "Duygularım çok yoğun, doğrudur son maça çıkıyoruz inşallah galip gelerek 3 puanla İstanbul'a döneriz. Yarınki seçime başkan adaylarına başarılar diliyorum, kazanan Beşiktaş olacaktır" dedi.


Ankaragücü-Beşiktaş maçında atlı polisler de görev yaptı.. Eryaman Stadı çevresinde de Tomalar da hazır bulundu.

Ahmet Ürkmezgil, Ahmet Kavalcı, Beşiktaş, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 07:41 
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