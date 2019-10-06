Son Dakika Haberleri: Fikret Orman: Taşın altına elimizi koyarız
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Fikret Orman: Taşın altına elimizi koyarız

1 saat önce

Açılışta Orman'ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.

Fikret Orman: Taşın altına elimizi koyarız, System.String[]

Açılışta Orman'ın yanı sıra yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu ve Serkan Yazıcıoğlu da yer aldı.


Morali yerinde


Açılış kurdelesini kesen Başkan Orman, Nida Engin'i tebrik ederek hayırlı işler diledi. Kulüp başkanlığını bırakma kararı alan Orman, burada genel  kurul ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya "Bir şey demiyorum, çıksınlar, taşın altına elimizi koyarız. Görevden kaçmayız. Kim çıkarsa çıksın" dedi. Morali oldukça yerinde olan Orman, özel işlerine odaklandığını vurgulayarak "Kaç yıl sonra işim için yurt dışına gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:46 
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