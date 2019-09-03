- Fikret Orman: "Transfer döneminde başarılı olduğumuzu düşünüyorum"

"Quaresma, karısı mutsuz olduğu için ayrılmak istemiş"

"Bizim son verdiğimi süre bitmiştir"

BOLU - Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman, transfer döneminde 7 oyuncu transfer ettiklerini belirterek, "Takım maliyeti 20-25 milyon Euro aşağıya çektik, hedefi olan oyuncuları aldık" dedi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde yapımı tamamlanan Beşiktaş JK Kamp Tesisi açılışına katılan Kulüp Başkanı Fikret Orman, açılışın ardından basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.

Transfer dönemini başarılı geçirdiklerini ve takımın yaş ortalamasını 4 yaş küçülttüklerini belirten Orman, "Sezon başında söylediklerimizi uyguladık. Sezon başında şöyle demiştik; federasyonun almış olduğu lisans talimatnamesi kulüplerin mali disiplin içerisine girmesini gerektiriyor. Başka kulüpler ne yapıyor onların problemi. Ben kendi kulübümden bahsediyorum. Beşiktaş'la alakalı benimle birlikte olan yönetimin tek tenkit edilecek noktasının finansal yapıyla alakalı çok konuşuluyor. Hatta stadın önüne gelerek finansımız şöyle diye konuşuyorlar. Biz o zaman da açıkladık. 'Takımın yaş ortalamasını indireceğiz, hedefi olmayan oyuncularla ayrılacağız ve takımın maliyetini aşağı çekeceğiz' dedim. Yaş ortalamamızı 4 yaş düşürdük. Takım maliyeti 20-25 milyon Euro aşağıya çektik, hedefi olan oyuncuları aldık. İyi bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. 7 tane oyuncu transfer ettik. Onun için de başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

"Quaresma, kendisi ayrılmak istedi"

Takımdan ayrılan Ricardo Quaresma'nın ayrılmayı kendisinin istediğini ve Quaresma ile görüşme yapmadığını açıklayan Orman, "Quaresma ile ben bire bir görüşme yapmadım. Devre arası Serdar Adalı'nın evine gitmiş. İstanbul'da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini ve bir bonservis bedeli istemeden kendisinin ayrılmasını istediğini ifade etmiş. Galiba Arabistan'dan bir teklif vardı. Biz de yardımcı oluruz dedik. O teklif sonuca ulaşmayınca kalma kararı verdi. Kalma kararı vermeden önce alacaklarıyla alakalı bir ihtarname göndermişti. Onu ödemiştik. Kalma kararı verdikten sonra bir daha yolladı. Onu da ödedik. Sonra Mayıs ayı lig bitince bir daha yolları. Onu da ödedik. Bu ihtarnameler bizi de o düşünceden uzaklaştırdı. Serdal başkan daha önce konuştuğumuzu, artık ligin başladığını ve kadromuzda düşünmediğimizi söyledi. Ben bu aralarda kendisiyle hiç görüşmemiştim. O da 'başkan' dedi ama bunların hepsi yalan. Profesyonellik tek taraflı bir şey değil. Eğer duygusal iletişimse yine tek taraflı değil. Sonuç itibariyle Ricardo'nun ömrü hayatında en çok oynadığı kulüp Beşiktaş'ken, ben daha düzgün açıklamalarla ayrılmasını beklerken o hedef olarak beni almış. Ben de kamuoyunu bilgilendirmek durumundayım" şeklinde konuştu.

"Ya kanunlarla çözecekler yada biz de sisteme uyacağız"

Kulüp başkanlarının, yöneticilerin ve teknik adamların kamuoyu önünde hakemlerle ilgili yönlendirmeye yönelik açıklamaları ile ilgili federasyon başkanıyla görüşmeler yaptığını belirten Başkan Orman, "Şimdi ben mevcut federasyon gelmeden evvel kendilerini kamuoyu önünde ikaz ettim. Geldikten sonra da ifade ettim. Hatta 2 gün evvel de federasyon başkanını aradım. 'Kamuoyu üzerinden demeçlerle, başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar hakemleri baskı altına almak, hakemleri yönlendirme çabalarının önüne geçmezlerse herkes konuşacak. ve biz buna spor adamı olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz ama biz de bundan büyük zarar görüyoruz. Siz bunları uygulamazsanız biz de artık konuşma sürecine başlayacağız' demiştim. Bunu dün de kendisine ifade ettim. Bu işi ya onlar kendi hukukları içinde çözecekler ya da kötünün prim verildiği bir yere gidecekse bu iş, biz de büyük bir camiayız. Taraftarda 'Yönetim bunları konuşmuyor algısı oluşuyor'. Biz her konuşmayı kamuoyu önünde mi yaptığımızı sanıyorsunuz? Her mevzuyu kamuoyuna anlatacak değiliz. Ama biz bütün görüşmeleri bütün ikazları yapıyoruz. Hakemler bu şekilde özellikle yönlendirmeye gidilirse Türk futbolunu çok geriye götürecek ve marka değerini düşüreceğini de söyleyelim. Son olarak kendilerine ifade ettik. Hakemler hata yapıyorlar ama hep beraber bunu güzel bir lig haline getirmek lazım. Buna hizmet edecek tek kulüp Beşiktaş değil. Herkes edecektir. Bu dakikadan sonra da federasyon başkanına da söyledim, bizim 'dead line'nımız bitmiştir. Yani son verdiğimiz süre bitmiştir. ya bu işi kendi yönetim kurullarında kanunlarla çözecekler yada biz de bu sisteme uyacağız" ifadelerini kullandı.