Fikret Orman: "Transferler Süreç İçerisinde Belli Olacak"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) düzenlediği, 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'na katıldı.





Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) düzenlediği, 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'na katıldı.



Orman, burada yaptığı açıklamada, "Rahmetli Metin Türel hocamızın adına düzenlenen bu antrenörler seminerinde konuşacağım. Metin Türel ağabeyimiz bize hocalık yaptı Beşiktaş Kulübü'nde. Hocalık yaptığı dönemde babam yöneticisiydi. Benim 12 yaşlarından beri tanıdığım birisi. Futbol duayeniydi Türk futbolunda. O'nun adına düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Kulüpler adına, Beşiktaş adına bir konuşma yapacağız" diye konuştu.



"TRANSFERİ SON SÜRECE BIRAKTIK"



Transfer dönemlerini mali açıdan son sürece bıraktıklarını ifade eden Orman, "Bu sene öyle yapmadık. İhtiyacımız olan iki ana nokta vardı. Bir tanesi santrfordu ve Burak'la anlaştık. Bir tanesi de stoperdi. Takım komple kampta. Bir eksiğimiz görünmüyor. Bize gelmiş rapor yok. Bir sağ bek transferi yapabiliriz. Yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Fikret Orman'ın açıklamaları - Antalya

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Doktor Biran Ekici, Kleopatra Koyteyli'ni Türkiye'de Uygulamaya Başladı

Eski Galatasaraylı Semih Kaya, Lüks Arabasıyla Direğe Çarptı

Estetik İçin Türkiye'ye Gelen Araplar En Çok Kıvanç Tatlıtuğ'un Burnunu İstiyor

Ticaret Bakanı Pekcan'dan İhracat Desteği Müjdesi: 3 Milyar 104 Milyon Lira Destek Vereceğiz