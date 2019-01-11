Fikret Orman Transferler Süreç İçerisinde Belli Olacak
35 dakika önce
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) düzenlediği, 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'na katıldı.
Beşiktaş Kulübü
Başkanı Fikret Orman
, Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD) düzenlediği, 2'nci FIFEX Futbol Endüstrisi Forum ve Fuarı'na katıldı.
Orman, burada yaptığı açıklamada, "Rahmetli Metin Türel
hocamızın adına düzenlenen bu antrenörler seminerinde konuşacağım. Metin Türel ağabeyimiz bize hocalık yaptı Beşiktaş Kulübü'nde. Hocalık yaptığı dönemde babam yöneticisiydi. Benim 12 yaşlarından beri tanıdığım birisi. Futbol duayeniydi Türk futbolunda. O'nun adına düzenlenmiş olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Kulüpler adına, Beşiktaş adına bir konuşma yapacağız diye konuştu.
TRANSFERİ SON SÜRECE BIRAKTIK"
Transfer dönemlerini mali açıdan son sürece bıraktıklarını ifade eden Orman, "Bu sene öyle yapmadık. İhtiyacımız olan iki ana nokta vardı. Bir tanesi santrfordu ve Burak'la anlaştık. Bir tanesi de stoperdi. Takım komple kampta. Bir eksiğimiz görünmüyor. Bize gelmiş rapor yok. Bir sağ bek transferi yapabiliriz. Yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak" şeklinde konuştu. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:53 Kaynak: DHA
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