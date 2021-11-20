SPOR Fikret Orman ve eski yöneticiler Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

SPOR Fikret Orman ve eski yöneticiler Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı

OLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş Kulübü 2021 yılı 3'üncü Olağan Divan Kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapılıyor. Daha önce divan kurulu toplantısında yer alacağını açıklayan eski başkan Fikret Orman da toplantıya katıldı.

Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman ve bazı yöneticiler, divan kurulu toplantısının başlamasının ardından, toplantıya katıldı. Başkanlık yaptığı 7.5 yıllık dönemin ardından görevini bırakan Fikret Orman, 2 yıllık aranın ardından ilk kez divan kurulunda yer aldı.

Fikret Orman'ın divan kurulu toplantısında konuşma yapması bekleniyor.