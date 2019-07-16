Fikret Orman: Yaptığımız anlaşma transferi kapsamıyor

"Benden sonraki yönetimlere daha yapısı oturtulmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum"

"UEFA Süper Kupa maçı ülke için bir tanıtım olacak"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, -

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone ile olan forma göğüs sponsorluğu anlaşma töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gelecek dönemde yapılacak transferlerde Vodafone markasının Beşiktaş'a katkıları olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya cevap veren Orman, "Bay Collman futbol oynamaya başladı, onu transfer edeceğiz.(Gülerek). Hiç bizim böyle bir gündemimiz olmadı. Bu bir iş anlaşması. Bu anlaşmanın içinde transfer olmayacak, bizim de bir talebimiz olmadı, olmayacak. Tabiki gelir sağlayacaklar. Aramızda karşılıklı bir mutluluk var. İki tarafta başarılı bir şekilde işbirliğini sürdürüyor" diye konuştu.

"BENDEN SONRAKİ YÖNETİMLERE DAHA YAPISI OTURTULMUŞ BİR BEŞİKTAŞ BIRAKMAK İSTİYORUM"

Kendisini son dönemi olduğunu hatırlatan Orman, bir sonraki yönetime daha sağlıklı bir Beşiktaş bırakmak istediğini belirterek, "Bu benim son dönemim. Benim açımdan bundan sonra bir seçim yarışı olmayacak. Olabildiğince en radikali, kulüp için en yararlı kararları almaya çalışıyoruz. Bankalar birliği anlaşması bir mali yapılanma. Ana fikir olarak artık daha daralmak durumundayız. Bu tek bizim için geçerli değil. Dünyada'da, ülkemizde de bu durum var. Birçok radikal kararlar alıyoruz. Personel giderlermizi kısıyoruz, bunları yapmak durumundayız. Benden sonraki yönetimlere daha yapısı oturtulmuş bir Beşiktaş bırakmak istiyorum" diye konuştu.

"UEFA SÜPER KUPA FİNALİ ÖNEMLİ BİR TANITIM OLACAK"

Ağustos ayında Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşmasıyla ilgili görüşleri de sorulan Fikret Orman, "Ülkemizin imajı acısından çok önemli bir maç. Burası çok özel bir stadyum. Bu stada 10 milyonun üzerinde teknoloji yatırımı yaptık. Bu yatırımlarımızın karşılığını dünyaya göstermek istiyoruz. Gelecek insanlara 'Vay be' dedirtmek istiyoruz. Bizim stadımızdki lükslük dünyada çoğu statta yok. Yeni Tottenham stadını bu konuda hariç tutuyorum. Bu lükslüğü herkes görsün istiyorum. Bu benim kulübüme, şehrime, ülkeme oldukça faydalı bir tanıtım olacak. Allah bir gün inşallah o maçı Beşiktaş'ın oynamasını da nasip etsin. Benim isteğim budur" ifadelerini kullandı.

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Basın toplantısında açıklamalar

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