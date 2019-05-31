Fikret Orman: "Yeni hocamız hayırlı olsun"
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, "Yeni bir sezona başlıyoruz.
Beşiktaş Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:47 Kaynak: İHA
Başkanı Fikret Orman
, katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Yeni hocamız da Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.
Anadolu Beşiktaşlılar Derneğinin iftar yemeğine katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yeni Teknik Direktör Abdullah Avcı
'nın siyah-beyazlı ekibe hayırlı olmasını diledi. Orman, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Yeni hocamız da Beşiktaş'a hayırlı olsun. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Hocamızla bugün anlaştık. Şu anda birinci işimiz kendi ekibini kurmak. Ondan sonra kamp organizasyonu sonrasında da transferlere başlayacağız. Epey bir çalışmamız var" dedi. - İSTANBUL
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