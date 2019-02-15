Son Dakika Haberleri: Fikret Öztürk: "Gaz Sektörüne Girmeyi Düşünmüyoruz"

Fikret Öztürk: "Gaz Sektörüne Girmeyi Düşünmüyoruz"

1 saat önce

Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Zorlu Enerji Grubu’nun satışa çıkardığı, Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ ile ilgilenmedikleri söyledi. Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, doğalgaz sektörünü girmeyi düşünmediklerini, Zorlu Enerji Grubu’nun satışa çıkardığı, Gaziantep […]The post Fikret Öztürk: “Gaz sektörüne girmeyi düşünmüyoruz” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Fikret Öztürk:
Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Zorlu Enerji Grubu'nun satışa çıkardığı, Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ ile ilgilenmedikleri söyledi.

Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, doğalgaz sektörünü girmeyi düşünmediklerini, Zorlu Enerji Grubu'nun satışa çıkardığı, Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ ile ilgilenmedikleri söyledi.

Öztürk, söz konusu şirketlerle ilgilenmediklerini savundu ve şunları kaydetti: "Öztürk Grup olarak akaryakıt dağıtım, gayrimenkul geliştirme, turizm gibi alanlarda başarı ile faaliyet göstermekteyiz. Hali hazırda yeni bir iş koluna ya da doğal gaz sektörüne girmek gibi bir planımız yok. Bütün iş kollarımızda, odaklandığımız alanlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

The post Fikret Öztürk: "Gaz sektörüne girmeyi düşünmüyoruz" appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:58 

Zorlu Grubu, Fikret Öztürk, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti

Rus Sberbank, Denizbank'ı Yılın İlk Çeyreğinde Satmayı Planlıyor Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:14:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fikret Öztürk: "Gaz Sektörüne Girmeyi Düşünmüyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]