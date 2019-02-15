Fikret Öztürk: "Gaz Sektörüne Girmeyi Düşünmüyoruz"
1 saat önce
Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Zorlu Enerji Grubu’nun satışa çıkardığı, Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ ile ilgilenmedikleri söyledi. Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, doğalgaz sektörünü girmeyi düşünmediklerini, Zorlu Enerji Grubu’nun satışa çıkardığı, Gaziantep […]The post Fikret Öztürk: “Gaz sektörüne girmeyi düşünmüyoruz” appeared first on Enerji Enstitüsü.
Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Zorlu Enerji Grubu'nun satışa çıkardığı, Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ ile ilgilenmedikleri söyledi.
Opet Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Öztürk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, doğalgaz sektörünü girmeyi düşünmediklerini, Zorlu Enerji Grubu'nun satışa çıkardığı, Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Trakya Doğal Gaz Dağıtım AŞ ile ilgilenmedikleri söyledi.
Öztürk, söz konusu şirketlerle ilgilenmediklerini savundu ve şunları kaydetti: "Öztürk Grup olarak akaryakıt dağıtım, gayrimenkul geliştirme, turizm gibi alanlarda başarı ile faaliyet göstermekteyiz. Hali hazırda yeni bir iş koluna ya da doğal gaz sektörüne girmek gibi bir planımız yok. Bütün iş kollarımızda, odaklandığımız alanlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:58
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