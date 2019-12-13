Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6'ncısı düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı.

Fikret Öztürk Golf Turnuvası başladı, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6'ncısı düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Carya ve National Golf Kulüpleri sahalarında düzenlenen Fikret Öztürk Kulüplerarası Golf Turnuvası'na Bodrum, Ankara, Kemer, İstanbul, Klasis, Taurus, Kıbrıs ve İzmir golf kulüplerinden 80 sporcu katıldı. 3 gün sürecek turnuvada takımlar dereceye girmek için mücadele edecek.

Turnuvada iş insanı Fikret Öztürk, Kıvanç Oktay, Ali Nuri Türker, Hasan Karagöz de mücadele ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan detay görüntüler


Fikret Öztürk, Belek, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:57 Kaynak: DHA
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