Fikret Ünlü mezarı başında anıldı - Son Dakika

Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, Ermenek'te mezarı başında anıldı.

İlçeye bağlı Balkusan Köyü'nde Karamanoğlu Mehmetbey Türbesi'nin bahçesindeki Ünlü'nün mezarı başında düzenlenen anma programında, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Ünlü'nün Ermenek'in yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biri olduğunu söyledi.

Merhum Ünlü'nün hayatı boyunca Ermenek sevdasıyla yaşadığını ifade eden Zorlu, "Ülkemize, Karaman'a ve ilçemize yaptığı hizmetleri hiç kimse inkar edemez. O memleket aşığı, dürüst, çalışkan bir devlet adamıydı. Onu saygı ve minnetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin." dedi.

Anma törenine Kaymakam Batuhan Taşgın, Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, Güneyyurt Beldesi Belediye Başkanı Ahmet Arı, Kazancı beldesi Belediye Başkanı, Muhittin Tuncel, Sarıveliler Göktepe Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Doğan ve vatandaşlar katıldı.